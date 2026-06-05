Patna Coaching War: खान सर Vs रोशन सर, जानें छात्रों को कौन दे रहा सबसे सस्ती कोचिंग?

Patna Coaching War: पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दोनों संस्थानों के छात्रों की एंट्री के बाद यह मामला सड़क तक पहुंच गया है। छात्र अपने-अपने शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक-दूसरे के दावों को गलत बता रहे हैं। खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट की खबर के बाद बुधवार को उनके समर्थक छात्र सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, गुरुवार को खान सर के कोचिंग संस्थान में पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर उनके संस्थान के हजारों छात्र भी सड़क पर उतर आए।