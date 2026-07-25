सब्ज़ी बेचने वाले के बेटे ने रचा इतिहास! बिहार के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को दिलाया पहला मेडल

बिहार के नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर भारत के लिए इस संस्करण का पहला पदक हासिल किया। झंडू ने प्रतियोगिता में कुल 130.9 अंक अर्जित किए। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 181 किलोग्राम और दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। तीसरे प्रयास में उन्होंने 196 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उनका स्कोर ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने के लिए पर्याप्त रहा।