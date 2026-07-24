Bihar Weather:  बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज! पटना समेत 14 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण बिहार शुक्रवार को दिनभर रूक-रूक कर बारिश होती रही। पटना और नालंदा जिले के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे के बीच पटना जिले में 39 और नालंदा में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गयाजी, नवादा और आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। गयाजी और नवादा में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा हुई। गया में भारी बारिश की वजह रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर जाने की वजह से काफी देर तक परिचालन भी प्रभावित रहा।