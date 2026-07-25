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Maharashtra TET Paper Leak: मुख्य आरोपी बीरेंद्र कुमार गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, भिवंडी पुलिस ले गई पुणे

MAHA TET Paper Leak CAse: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिरेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। भिवंडी पुलिस उसे पुणे एयरपोर्ट लाई है, जहां से आगे पूछताछ के लिए भिवंडी ले जाया जाएगा।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 25, 2026

Maharashtra TET Paper Leak accused

मुख्य आरोपी बीरेंद्र कुमार गुप्ता (फोटो - IANS)

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बीरेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार किया है, जो कई महीनों से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को हवाई जहाज से पुणे एयरपोर्ट लेकर पहुंची, जहां से उसे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए भिवंडी ले जाया जा रहा है।

पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं

इस मामले में कई अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें बिरेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता भी शामिल हैं। पुलिस को शक है कि कथित पेपर लीक नेटवर्क को चलाने और अवैध लेनदेन को संचालित करने में उनकी भूमिका थी, हालांकि उनकी कथित संलिप्तता की जांच अभी चल रही है।

इससे पहले, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार और पंजाब से कपिल दहिया, मिथुन सिंह और सोनू सिंह को भी गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इन सभी ने कथित पेपर लीक नेटवर्क में अलग-अलग भूमिकाएं निभाई थीं।

कई राज्यों में नेटवर्क फैले होने का शक

पुलिस जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्रों की छपाई सोनू सिंह से जुड़े ठिकानों/प्रिंटिंग सुविधाओं के जरिए की गई थी। पुलिस बीरेंद्र कुमार गुप्ता और सोनू सिंह के बीच लंबे समय से चले आ रहे कनेक्शन की भी जांच कर रही है। बताया जाता है कि दोनों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं।

महाराष्ट्र पुलिस अब इस कथित नेटवर्क की जांच का दायरा कई राज्यों तक बढ़ा रही है। जांच में प्रश्न पत्रों की कथित आवाजाही, वित्तीय लेनदेन, बातचीत के रिकॉर्ड और बिचौलियों की भूमिका शामिल है।

क्या है मामला?

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को गैर-कानूनी तरीके से हासिल करने और बांटने के आरोप हैं। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र TET परीक्षा को स्थगित कर दिया था। 2024 की परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद वीरेंद्र कुमार गुप्ता का नाम सामने आया था। उन आरोपों से जुड़ी जांच और कानूनी कार्रवाई अलग से जारी रही।

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Updated on:

25 Jul 2026 10:10 am

Published on:

25 Jul 2026 09:59 am

Hindi News / National News / Maharashtra TET Paper Leak: मुख्य आरोपी बीरेंद्र कुमार गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, भिवंडी पुलिस ले गई पुणे

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