Maharashtra TET Paper Leak: मुख्य आरोपी बीरेंद्र कुमार गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, भिवंडी पुलिस ले गई पुणे

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को गैर-कानूनी तरीके से हासिल करने और बांटने के आरोप हैं। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र TET परीक्षा को स्थगित कर दिया था। 2024 की परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद वीरेंद्र कुमार गुप्ता का नाम सामने आया था। उन आरोपों से जुड़ी जांच और कानूनी कार्रवाई अलग से जारी रही।