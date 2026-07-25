आज कांग्रेस का देशभर में कैंडल मार्च: राहुल गांधी बोले- ‘मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी-पेपर लीक’

Congress protest on NEET paper leak: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ओर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का धरना-प्रदर्शन जारी है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज देशभर में कैंडल मार्च निकालेगी। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी-पेपर लीक।'