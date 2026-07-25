पटना में हिरासत में लिए गए तेज प्रताप यादव, बिहार बंद के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई

बिहार बंद के दौरान पटना में गांधी मैदान समेत कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इसी बीच प्रदर्शन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ समय के लिए हलचल बढ़ गई, लेकिन पुलिस ने हालात को जल्द ही सामान्य कर दिया। प्रशासन ने पटना, सिवान, जहानाबाद, शेखपुरा और रोहतास सहित कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी। एहतियात के तौर पर पटना के निजी स्कूल भी बंद रहे।