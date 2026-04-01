Bihar Politics: जदयू कोटे से दो डिप्टी सीएम, जानिए कौन हैं बृजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी?

समाजवादी नेता बृजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से सुपौल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे शरद यादव का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। उन्होंने 1990 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनावी राजनीति में कदम रखा। बाद में, जब शरद यादव ने जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया, तो वे भी इस पार्टी में शामिल हो गए। इन वर्षों के दौरान वे “जनता परिवार” में लगातार एक प्रभावशाली भूमिका में बने रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें यह जिम्मेदारी देकर उनकी वफादारी और नीतीश कुमार सरकार में ऊर्जा एवं वित्त मंत्री के रूप में उनके कामकाज को सम्मान दिया गया है।