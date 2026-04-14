14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

कॉफी हाउस की भविष्यवाणी से बिहार की सत्ता तक, नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ एक युग का अंत

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अपना लगभग 20 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 14, 2026

CM नीतीश कुमार (ANI)

बिहार के नालंदा ज़िले के रहने वाले नीतीश कुमार ने 1977 का चुनाव हारने के बाद पटना के डाक बंगला चौक स्थित एक कॉफी हाउस में पत्रकार सुरेंद्र किशोर के साथ से बातचीत के दौरान ऐलान किया था कि वह एक दिन ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने मेज पर हाथ पटकते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बेहतर काम करेंगे। उस समय नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव हार चुके थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास बरकरार था। उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि वह एक दिन चुनाव ज़रूर जीतेंगे। नीतीश कुमार 1974 के जेपी आंदोलन से उभरकर सामने आए थे। हालांकि, उन्होंने देखा कि उनके साथी लालू प्रसाद महज़ 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद बन गए, जबकि अपेक्षाकृत कम चर्चित मिथिलेश कुमार सिंह भी विधायक चुने गए थे।

संघर्ष के दौर से सात दिन के सीएम तक

नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद पूरी तरह राजनीति में आने का फैसला कर लिया था। हालांकि, उन्हें 1985 तक चुनावी सफलता नहीं मिली, जब उन्होंने हरनौत विधानसभा सीट से जीत हासिल की। तब तक लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर की शैली में एक प्रमुख, दूसरी पीढ़ी के समाजवादी नेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। 1990 से 2005 तक बिहार की राजनीति पर लालू का दबदबा रहा। इस दौर में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2000 में केवल सात दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनना रही। लालू के प्रभाव वाले इस लंबे राजनीतिक काल में प्रासंगिक बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने अपना अधिकांश समय केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए बिताया।

20 साल का शासन खत्म

नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने इस्तीफे के साथ बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले अपने लगभग 20 साल के कार्यकाल का समापन कर दिया और अब वह राज्य सभा की ओर रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने महान पूर्ववर्तियों श्रीकृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जहाँ श्रीकृष्ण सिंह को उद्योगों और उत्कृष्ट शैक्षिक व चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के कारण अक्सर “आधुनिक बिहार का निर्माता” कहा जाता है, वहीं कर्पूरी ठाकुर ने OBC, EBC और दलितों को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय की आवाज़ को मजबूत किया। दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव ने इस सामाजिक न्याय के मॉडल को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया, ने मंगलवार को अपनी सरकार भंग कर औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया।

21 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश

  1. 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार वह पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन, विधानसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से उन्हें 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार यह उनका सबसे छोटा सिर्फ सात दिन का कार्यकाल रहा।
  2. 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।
  3. 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  4. 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने।
  5. 20 नवंबर 2015 को उन्होंने पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  6. जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए के साथ मिलकर 27 जुलाई 2017 को उन्होंने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  7. 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री बने।
  8. अगस्त 2022 में उन्होंने फिर गठबंधन बदला और आरजेडी-कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर आठवीं बार मुख्यमंत्री बने।
  9. जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर फिर एनडीए में वापसी की और नौवीं बार मुख्यमंत्री बने।
  10. इसके बाद 20 नवंबर 2025 को उन्होंने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

ये भी पढ़ें

विकास, नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर… सम्राट चौधरी के सामने होंगी कई चुनौतियां
पटना
bihar politics, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Apr 2026 05:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / कॉफी हाउस की भविष्यवाणी से बिहार की सत्ता तक, नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ एक युग का अंत

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'बीजेपी ने उसे CM चुना, जिसके पिता ने तो मोदी जी को…', सम्राट चौधरी पर रोहिणी का तंज

सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य
पटना

मुरेठा बांधकर CM नीतीश को पद से हटाने की खाई थी कसम, बाद में सम्राट चौधरी ने उतार दी पगड़ी, सफाई में क्या कहा?

राष्ट्रीय

नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा-‘अब बिहार पर गुजरात का शासन होगा’

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Samrat Chaudhary: बिहार के अगले CM होंगे सम्राट चौधरी! मिलेंगी ये सुविधाएं, जानिए कितने पढ़े-लिखे है

Samrat Chaudhary Net Worth 2026, Samrat Chaudhary educational qualification,Bihar CM Salary 2026, Samrat Chaudhary
शिक्षा

Bihar Politics: शिवराज सिंह बने 'किंगमेकर', सम्राट चौधरी के नए CM बनने की इनसाइड स्टोरी

Samrat Choudhary Bihar CM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.