कॉफी हाउस की भविष्यवाणी से बिहार की सत्ता तक, नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ एक युग का अंत

नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने इस्तीफे के साथ बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले अपने लगभग 20 साल के कार्यकाल का समापन कर दिया और अब वह राज्य सभा की ओर रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने महान पूर्ववर्तियों श्रीकृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जहाँ श्रीकृष्ण सिंह को उद्योगों और उत्कृष्ट शैक्षिक व चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के कारण अक्सर “आधुनिक बिहार का निर्माता” कहा जाता है, वहीं कर्पूरी ठाकुर ने OBC, EBC और दलितों को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय की आवाज़ को मजबूत किया। दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव ने इस सामाजिक न्याय के मॉडल को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया, ने मंगलवार को अपनी सरकार भंग कर औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया।