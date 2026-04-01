Samrat Choudhary Family Tree: माता-पिता रहे विधायक, पत्नी वकील, पढ़िए सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की कहानी

बिहार में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह पहली बार होगा जब बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश का गृहमंत्री बनाया गया था। यह पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार से गृह विभाग हटाकर भाजपा कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी को सौंपा गया। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में उभर रहे हैं।