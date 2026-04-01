14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Samrat Choudhary Family Tree: माता-पिता रहे विधायक, पत्नी वकील, पढ़िए सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की कहानी

सम्राट चौधरी के पिता, शकुनी चौधरी, तारापुर से छह बार विधायक (MLA) रहे और लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। मां तारापुर से विधायक थीं।।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 14, 2026

bihar news: सम्राट चौधरी, bihar new cm

NDA विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी

बिहार में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह पहली बार होगा जब बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश का गृहमंत्री बनाया गया था। यह पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार से गृह विभाग हटाकर भाजपा कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी को सौंपा गया। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में उभर रहे हैं।

मजबूत राजनीतिक विरासत

सम्राट चौधरी एक ऐसे राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं, जिसकी बिहार की राजनीति में जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत पकड़ रही है। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था। उनके पिता शकुनी चौधरी तारापुर से छह बार विधायक रहे और लोकसभा सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। वहीं उनकी माता पार्वती देवी, जिनका 2022 में निधन हो गया था, तारापुर से विधायक रह चुकी थीं।

गांव से सियासत तक

सम्राट चौधरी का बचपन मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में बीता, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे कोइरी-कुशवाहा समुदाय से आते हैं और राजनीति में तीन दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान माने जाने वाला कुशवाहा समुदाय, बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समूह माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से की, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे थे

सम्राट चौधरी का सफर

उनकी शादी ममता कुमारी से हुई है। इस दंपति के दो बच्चे हैं।बेटा प्रणय चौधरी और बेटी चारु प्रिया। उनकी पत्नी एक पेशेवर वकील हैं और पूरे राजनीतिक सफर में उन्होंने उनका मजबूत साथ दिया है। बिहार चुनावों के दौरान वे प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल रहीं और जनता से सीधे संवाद करती नजर आईं। इसके अलावा, वे समाजसेवा के कार्यों में भी सक्रिय रही हैं।

ये भी पढ़ें

वेतन संकट, कर्ज बोझ और वित्तीय दबाव… बिहार में नई सरकार के सामने होंगी कई चुनौतियां
पटना
नीतीश कुमार, bihar news, nitish kumar,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Apr 2026 08:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Samrat Choudhary Family Tree: माता-पिता रहे विधायक, पत्नी वकील, पढ़िए सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की कहानी

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

कितने अमीर हैं सम्राट चौधरी? जानें प्रॉपर्टी, सोना-चांदी और निवेश की पूरी जानकारी

Samrat Chaudhary
राष्ट्रीय

करोड़ों की जमीन से लेकर हथियारों तक, नीतीश कुमार से कितने ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी?

bihar politics, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी
पटना

'बीजेपी ने उसे CM चुना, जिसके पिता ने तो मोदी जी को…', सम्राट चौधरी पर रोहिणी का तंज

सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य
पटना

मुरेठा बांधकर CM नीतीश को पद से हटाने की खाई थी कसम, बाद में सम्राट चौधरी ने उतार दी पगड़ी, सफाई में क्या कहा?

राष्ट्रीय

नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा-‘अब बिहार पर गुजरात का शासन होगा’

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.