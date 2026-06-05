खान सर की बढ़ी मुश्किलें! आर्म्स एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया केस, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

FIR दर्ज होने और पुलिस की सक्रियता बढ़ने के बाद खान सर ने कहा कि उन्हें अभी तक FIR के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। फायरिंग की घटना पर सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि उस समय हमलावर मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। जवाब में उनके गार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्होंने तर्क दिया कि गार्ड्स को इसीलिए रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे लोगों की जान बचा सकें।