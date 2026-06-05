‘जब प्यार किया तो नहीं पता था कि वो लड़की है’, जेंडर चेंज कर शादी करने वाले राहुल-नैंसी ने तोड़ी चुप्पी

नैंसी ने आगे कहा, 'प्रेम में कभी फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। हम बिना जेंडर चेंज कराए भी साथ रह सकते थे, हमारा कानून हमें यह हक देता है कि हम किसी को भी अपना जीवनसाथी चुन सकते हैं। लेकिन हमने समाज के रीति-रिवाजों और लोक-लाज के बारे में सोचा। राहुल ने अपनी जान खतरे में डालकर, लाखों रुपए खर्च कर मेरे साथ रहने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। अगर इससे किसी को दिक्कत है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस समाज में कोई भी दूध का धुला नहीं है।'