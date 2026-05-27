जमुई रेलवे स्टेशन पर गूंजी किलकारी! प्लेटफॉर्म पर महिला को शुरू हुआ दर्द, यात्रियों ने कराई डिलीवरी

जानकारी के अनुसार, शेखपुरा जिले के बहुआरा गांव के रहने वाले विक्की कुमार अपनी गर्भवती पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। पूरा परिवार लखीसराय जिले के मननपुर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जब सभी लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तभी काजल को अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा। कुछ ही पलों में, दर्द से बेहाल होकर महिला प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गई। काजल की बिगड़ती हालत देखकर उसके पति और रिश्तेदार घबरा गए। कुछ समय के लिए स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया, क्योंकि हर कोई इस दुविधा में था कि इतनी जल्दी अस्पताल कैसे पहुंचा जाए।