पाटलिपुत्र स्टेशन पर गूंजी किलकारी! दर्द से तड़प रही थी महिला, RPF-GRP ने प्लेटफॉर्म पर ही कराई डिलीवरी

जानकारी के अनुसार, खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र स्थित शुंभा राजेघाट निवासी नरसिंह चौधरी की पत्नी खुशबू कुमारी अपने परिवार के साथ खगड़िया जाने के लिए स्टेशन पहुंची थीं। वह प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर परिवार के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सुबह करीब 9:00 बजे अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। दर्द से बेहाल होकर खुशबू प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ी। उसके पति और रिश्तेदार घबरा गए क्योंकि ट्रेन जल्द ही आने वाली थी और उसे अस्पताल ले जाने के लिए अब पर्याप्त समय नहीं बचा था।