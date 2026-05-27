‘नीतीश कुमार ने अपनी कमजोरी दिखाई तो उनके अपने लोगों ने उन्हें बेच दिया’, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

उन्होंने कहा- एक कहावत है- अगर आप गलत तरह के लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपके साथ सिर्फ बुरा ही होगा। उन्होंने गलत लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा तो नुकसान होना तय था। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है।