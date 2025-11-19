‘चुनाव में मुझसे एक ही गलती हुई’, हार के बाद प्रशांत किशोर ने दिया एक और बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पीके ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें बताया है कि इस चुनाव में उनसे एक गलती हुई है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और कहा कि इसका उन्हें पछतावा भी है। पीके ने कहा, “आप इसे एक गलती मान सकते हैं।”