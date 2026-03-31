इस्तीफे के बाद नया ठिकाना: 1 अणे मार्ग छोड़ने के बाद अब इस नए पते पर शिफ्ट होंगे नीतीश कुमार!,आवास का किया निरीक्षण

7 सर्कुलर रोड का आवास राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार इसी आवास में रह रहे थे। उस समय उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बाद में गठबंधन के सहयोग से बिहार में सरकार बनाई। उस जीत के बाद उनकी राजनीतिक वापसी को भी इसी आवास से जोड़ा जाता है, जिससे इस पते का उनके लिए खास महत्व माना जाता है।