नालंदा मघड़ा शीतला माता मंदिर हादसा: पैसे लेकर एंट्री कराने का आरोप, दीपनगर थानाध्यक्ष निलंबित

बिहार के नालंदा जिले के मघड़ा स्थित शीतला माता मंदिर में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपनगर थाना प्रभारी राजमणि को निलंबित कर दिया है। नालंदा के एसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को शीतला अष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में मची भगदड़ में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं।