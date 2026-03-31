Video: नालंदा मघड़ा शीतला माता मंदिर हादसा: रोती महिला ने सुनाई दहशत, चीख, अफरा-तफरी की कहानी

घटना के समय वहां मौजूद एक महिला ने रोते हुए पूरी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि भगदड़ मचते ही लोग जान बचाने के लिए एक-दूसरे को पैरों तले कुचलते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। महिला के अनुसार, मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी।