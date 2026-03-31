नीतीश की साइकिल ने बेटियों के पैरों में लगा दिए तरक्की के पहिए, UNO तक हो गई तारीफ!

शुरुआत में साइकिल खरीदने के लिए 2000 रुपये की राशि दी गई थी। स्कूलों में कैंप लगाकर पैसे बांटे गए। समय के साथ इस व्यवस्था में सुधार किया गया और छात्रों के बैंक खाते में पैसे भेजे जाने लगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है। धीरे-धीरे यह राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। वर्तमान में यह राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। इस योजना को लेकर सरकार के मंत्री ने पिछले साल विधानसभा में बताया था कि अमेरिका के एक शिक्षाविद और प्रोफेसर ने भी बिहार सरकार की इस योजना पर रिसर्च किया। अमेरिकी प्रोफेसर्स ने अपनी रिपोर्ट UNO को सौंपी। इसके बाद यूएनओ ने इसे अफ्रीकी देशों के लिए बेहद उपयोगी माना।