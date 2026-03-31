बंगाल चुनाव से पहले ममता को लगा बड़ा झटका, BJP में शामिल हुए पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, क्या भाजपा को होगा फायदा?

पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को फबायदा हो सकता है, क्योंकि बंगाल में लिएंडर पेस की काफी फैन फॉलोइंग है। पेस के बीजेपी में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक पार्टी की तरफ आ सकता है। वहीं अटकलें भी लगाई जा रही है कि बीजेपी लिएंडर पेस को टिकट दे सकती हैं।