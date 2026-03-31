CM ममता को टक्कर देने वाले BJP प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी पर है 25 केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगा है आरोप

Bengal Election 2026: बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपने शपथपत्र में बताया कि उनके खिलाफ कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से टीएमसी से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है।