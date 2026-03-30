Bengal Congress List: बहरामपुर से अधीर रंजन तो ममता के सामने प्रदीप प्रसाद को बनाया प्रत्याशी, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट

Bengal Congress List:बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 284 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को टिकट दिया है। वहीं ममता बनर्जी के सामने प्रदीप प्रसाद को उतारा है। इसके अलावा मौसम नूर को भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है।