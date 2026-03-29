Bengal Congress: बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बड़े नेता ने बता दिया पूरा प्लान

बंगाल में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भले ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही हो, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की उपस्थिति ने भी चुनाव को रोचक बना दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। यहीं वजह है कि इस बार दोनों पार्टी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट यदि अपनी रणनीति सही तरह से लागू करती है तो प्रदेश का चुनावी समीकरण बदल सकता है।