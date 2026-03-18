विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव, 52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल में 294 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी बीच टीएमसी ने 294 सीटों में से 291 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों की सूची में बड़ा दांव खेला है। टीएमसी ने अपनी लिस्ट में 52 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।