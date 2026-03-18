18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव, 52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

Bengal Election: टीएमसी की सूची में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। पार्टी ने मौजूदा 74 विधायकों का टिकट काट दिया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Mar 18, 2026

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा (Photo-IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल में 294 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी बीच टीएमसी ने 294 सीटों में से 291 पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों की सूची में बड़ा दांव खेला है। टीएमसी ने अपनी लिस्ट में 52 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

74 विधायकों का काटा टिकट

वहीं टीएमसी की सूची में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। पार्टी ने मौजूदा 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने इन विधायकों का एंटी-इनकंबेंसी के चलते टिकट काटना बताया है। टिकट से वंचित नेताओं में मनोज तिवारी, विवेक गुप्ता, सावित्री मित्रा, रत्ना डे नाग, परेश पाल और कंचन मलिक जैसे नाम शामिल हैं।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता को कई निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर को लेकर चिंताएं थीं। 

भवानीपुर से लड़ेंगी ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर दक्षिण कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी से होगा। सुवेंदु ने ममता को 2021 में नंदीग्राम से चुनाव हराया था। 

इस बार भवानीपुर सीट खास चर्चा में है, क्योंकि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। 

भवानीपुर में होगा दिलचस्प मुकाबला

भवानीपुर सीट पर मुकाबला जरूरी पर दिलचस्प माना जा रहा है। 2021 में ममता बनर्जी ने यहां 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कई नगर वार्डों में भाजपा की बढ़त ने मुकाबला को कड़ा बना दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने पहले ही बूथ स्तर के नेताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुनावी तैयारियों का मुद्दा लेना शुरू कर दिया है, खासकर मतदाता सूची में हुए मतदाताओं को ध्यान में रखा।

बीजेपी पर साधा निशाना

हालांकि, पार्टी ने कुछ अहम उम्मीदवारों पर भरोसा निरंतर रखा है। पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को हाबड़ा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे प्रभात बनर्जी को उत्तरपाड़ा से मैदान में उतारा गया है। नंदीग्राम से पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रवक्ता कुणाल घोष पहली बार बेलगछिया (बेलियाघाटा) से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता ब्रात्य बसु और सुजीत बोस को क्रमशः दमदम और बिधाननगर से फिर टिकट मिला है।

ये भी पढ़ें

Bengal Election 2026: कोलकाता दक्षिण की 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, जानें पूरा सियासी समीकरण
राष्ट्रीय
Election Commission of India,West Bengal Assembly election,Trinamool Congress, West Bengal Assembly Election 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

18 Mar 2026 09:12 am

Hindi News / National News / विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव, 52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट में 60% सीटें फ्री! सरकार का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

फेमस सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

राष्ट्रीय

दिल्ली में बड़ा हादसा: पालम की बिल्डिंग में लगी भीषण आग

New Delhi Palam fire
राष्ट्रीय

स्कूल से लौट रही थी 11 साल की मासूम, सिरफिरे ने फेंका तेजाब, बच्ची की हालत गंभीर

acid attack
राष्ट्रीय

भवानीपुर से मुर्शिदाबाद तक... बंगाल की 5 सीटों पर होगा सत्ता का खेल

Bengal Election Hot Seats
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.