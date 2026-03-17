Bengal Election 2026: कोलकाता दक्षिण की 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, जानें पूरा सियासी समीकरण

3- बेहाला पूर्व विधानसभा सीट: यह जनरल कैटेगरी की सीट है। इस सीट को भी टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। पार्टी ने यहां पर 2001 में अपनी पहली पहचान बनाई थी। 2021 में टीएमसी की रत्ना चटर्जी ने भाजपा की पायल सरकार को 37,428 वोटों से हराकर पार्टी का दबदबा बरकरार रखा है। संसदीय चुनाव का समीकरण विधानसभा चुनाव नतीजों जैसा ही है। हालांकि, भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ना रूलिंग पार्टी के लिए चिंता की बात है।