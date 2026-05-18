18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, नाबालिग डांसर की प्रेगनेंसी से उठे सवाल

Bihar Human Trafficking Case: बिहार के बेतिया में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे कथित मानव तस्करी और नाबालिग शोषण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 6 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

May 18, 2026

Bihar orchestra Raid

बिहार में देह व्यापर का भंडाफोड़ (File Photo)

Bettiah Orchestra Racket: बिहार के बेतिया जिले से मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। योगापट्टी प्रखंड के शनिचरी थाना क्षेत्र स्थित बहुअरवा गांव में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे कथित अवैध नेटवर्क का पुलिस और प्रशासनिक टीम ने भंडाफोड़ किया है।

6 नाबालिग लड़कियों को किया रेस्क्यू

जिला प्रशासन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त कार्रवाई में छह नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि इस मामले में ऑर्केस्ट्रा संचालक रामबाबू गुप्ता सहित लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गोपनीय सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

इस पूरे मामले की शुरुआत एक गोपनीय सूचना से हुई, जिसे पटना स्थित मुक्ति फाउंडेशन द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचाया गया था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष जांच टीम का गठन किया।

छापेमारी में कौन-कौन शामिल?

इस टीम में प्रयास जैक संस्थान के डीसी पवन कुमार, सपोर्ट पर्सन शालिनी कुमारी, ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के अरविंद कुमार पांडे सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी शामिल थे। टीम ने स्थानीय पुलिस और AHTU के सहयोग से बहुअरवा गांव में छापेमारी कर लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

रोजगार के नाम पर फंसाकर किया शोषण

रेस्क्यू की गई लड़कियों में पांच पश्चिम बंगाल और एक बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पीड़िताओं ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके अनुसार, उन्हें नौकरी और बेहतर रोजगार का झांसा देकर बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कथित तौर पर गलत गतिविधियों में धकेल दिया गया।

गर्भवती मिली एक नाबालिग लड़की

रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम को एक नाबालिग लड़की गर्भवती अवस्था में मिली, जिससे मामले की गंभीरता और अधिक बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे बेहद चिंताजनक और संवेदनशील स्थिति बताया है।

पुलिस जांच जारी

फिलहाल सभी रेस्क्यू की गई लड़कियों को प्रशासनिक संरक्षण में रखा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वहीं, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस मानव तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच को तेज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 10:30 am

Hindi News / National News / ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, नाबालिग डांसर की प्रेगनेंसी से उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद बोले मंत्री दिलीप घोष, ‘यहां के हालात तो जम्म-कश्मीर से भी बुरे’

BJP leader Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सत्ता से हटाने में अमेरिका का हाथ, लीक केबल से हुआ खुलासा

Imran khan
राष्ट्रीय

मंदिर कर्मचारियों के वेतन याचिकाओं पर सुनवाई जारी, न्यायिक आयोग की उठी मांग

Supreme Court
राष्ट्रीय

Ahmedabad Plane Crash: पायलट ने आखिरी सांस तक प्लेन को बचाने की कोशिश में नहीं छोड़ा स्टीयरिंग व्हील, चश्मदीद का बड़ा खुलासा

Ahmedabad Plane Crash
राष्ट्रीय

Kerala Swearing-in Ceremony: वीडी सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ, खरगे-राहुल रहे मौजूद

New Chief Minister of Kerala VD Satheesan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.