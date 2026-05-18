ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, नाबालिग डांसर की प्रेगनेंसी से उठे सवाल

फिलहाल सभी रेस्क्यू की गई लड़कियों को प्रशासनिक संरक्षण में रखा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वहीं, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस मानव तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच को तेज कर दिया है।