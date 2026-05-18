Ahmedabad Plane Crash: पायलट ने आखिरी सांस तक प्लेन को बचाने की कोशिश में नहीं छोड़ा स्टीयरिंग व्हील, चश्मदीद का बड़ा खुलासा

अहमदाबाद निवासी रोमन वोहरा ने दावा किया कि वह अपने रिश्तेदारों के शव पहचानने के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचे थे। कोविड काल में अस्पताल में पैथोलाजी लैब असिस्टेंट रह चुके वोहरा ने कहा कि अंदर का दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। उनके अनुसार कई शव फर्श पर एक साथ रखे थे, जबकि कई शव बुरी तरह जल चुके थे। उन्होंने कटे हुए हाथ, पैर और सिर भी देखे। वोहरा ने बताया कि एक मां का शव अपने बच्चे को पकड़े हुए मिला, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। इन शवों में वोहरा को एक बच्ची का पूरी तरह जला हुआ शव मिला जिससे उन्होंने अपनी तीन साल की भतीजी की पहचान करने की भी कोशिश की।