Bengal Politics: ‘फिर से लॉकडाउन लगा सकते है PM मोदी’, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले ममता बनर्जी ने जताई आशंका

Bengal Politics: शुक्रवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक है। वहीं इस बैठक से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी आशंका जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है।