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प्री-मानसून दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश होगी और जमकर बादल बरसेंगे।

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भारत

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Tanay Mishra

May 18, 2026

Heavy Rain Alert issued by IMD

Heavy Rain Alert issued by IMD

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) देश में दस्तक देने के बाद से ही असर दिखा रहा है। इसके असर से कई राज्यों में तेज़ बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश में मानसून (Monsoon) की एंट्री में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। पिछले साल मानसून के दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली थी और इस साल भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है जिससे जमकर बादल बरसेंगे।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का अंदाज़?

मौसम विभाग के अनुसार केरल में 26 मई तक मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि इससे पहले अब प्री-मानसून केरल में नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम?

तमिलनाडु में भी प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे तमिलनाडु में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।

इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश के कई राज्यों में प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, माहे, यनम, कराईकल, रायलसीमा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने का भी अलर्ट है। हवा की रफ्तार 30-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज में रहेगी। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है।

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Published on:

18 May 2026 01:15 pm

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