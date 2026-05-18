प्री-मानसून दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) देश में दस्तक देने के बाद से ही असर दिखा रहा है। इसके असर से कई राज्यों में तेज़ बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश में मानसून (Monsoon) की एंट्री में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। पिछले साल मानसून के दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश देखने को मिली थी और इस साल भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है जिससे जमकर बादल बरसेंगे।