29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election: तुमने दंगों में कितने लोगों को मारा? ममता बनर्जी ने अमित शाह से पूछ लिया बड़ा सवाल

West Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने कहा कि BJP कहती है कि मछली, मांस, अंडे नहीं खा सकते, वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते; वे दंगे करवाते हैं...

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Mar 29, 2026

Mamata Banerjee rally Purulia, West Bengal elections 2026, Mamata Banerjee attacks BJP, Mamata Banerjee vs Amit Shah,

ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना (Photo-IANS)

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती आई तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद हो जाएगी और लोग नॉन वेज भी नहीं खा पाएंगे।

चुवानी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि BJP कहती है कि मछली, मांस, अंडे नहीं खा सकते, वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते; वे दंगे करवाते हैं; BJP शासित राज्यों में आदिवासियों का शोषण होता है, महिलाओं पर हमला होता है।

अमित शाह पर साधा निशाना

इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। सीएम बनर्जी ने कहा कि आपके खिलाफ एक चार्जशीट दायर होनी चाहिए। वहीं अमित शाह के पट्टी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैं पट्टी बांधकर घूमती हूं। पहले जाकर मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट देख लीजिए। पिछली बार चुनाव के दौरान आपने जानबूझकर मेरे पैर में चोट पहुंचाई थी। क्या फिर से मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? 

शाह पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पहले बताओं कि तुमने दंगों में कितने लोगों को मारा? जब अमेरिका से लोगों को हथकड़ियों में जकड़कर हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया था, तब तुम कहां थे? यह एकदम घटिया पार्टी है। यह पार्टी जनता की नहीं सुनती है, इनका काम महज लोगों का नाम मिटाना है।

इस दौरान उन्होंने अमित शाह को तानाशाह और लोकतंत्र का हत्यारा बताया। साथ ही सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। इस बार कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। 

EC पर साधा निशाना

सीएम बनर्जी ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान BJP का कोई वजूद नहीं था, तो उन्हें बिरसा मुंडा, रवींद्र नाथ टैगोर, विवेकानंद के बारे में कैसे पता चलेगा? इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि EC ने मेरे साथ काम करने वाले लगभग सभी लोगों को हटा दिया है; IAS, IPS अधिकारियों को बेइज्जत किया गया।

ये भी पढ़ें

Bengal Politics: ‘फिर से लॉकडाउन लगा सकते है PM मोदी’, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले ममता बनर्जी ने जताई आशंका
राष्ट्रीय
Narendra Modi meeting with Chief Ministers, Mamata Banerjee lockdown warning, India lockdown speculation 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

29 Mar 2026 02:18 pm

Hindi News / National News / Bengal Election: तुमने दंगों में कितने लोगों को मारा? ममता बनर्जी ने अमित शाह से पूछ लिया बड़ा सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून दिखाएगा असर: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

Tamilnadu Elections: पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ेंगे TVK चीफ थलापति विजय

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

‘जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल-डीजल का संकट, मन की बात में बोले पीएम मोदी; युद्ध को लेकर और क्या कहा

राष्ट्रीय

कर्ज में डूबे शख्स का खौफनाक कदम! मां-बहन और भांजे का गला काटा, फिर खुद की जान लेने की कोशिश

राष्ट्रीय

Bengal Congress: बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बड़े नेता ने बता दिया पूरा प्लान

West Bengal Assembly Elections, Congress West Bengal Elections, Ghulam Ahmad Mir Congress,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.