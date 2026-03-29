Bengal Election: तुमने दंगों में कितने लोगों को मारा? ममता बनर्जी ने अमित शाह से पूछ लिया बड़ा सवाल

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती आई तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद हो जाएगी और लोग नॉन वेज भी नहीं खा पाएंगे।