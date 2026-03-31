Assam ELection 2026: असम में कौनसी पार्टी कितने सीटों पर जीतेगी? सीएम सरमा ने कर दिया ऐलान

उन्होंने आगे कहा कि हम असम के जिला आयुक्तों को अवैध निष्कासन, अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने के लिए भी सशक्त बनाएंगे जिसके तहत एक जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर उन्हें बेदखल करने का अधिकार है। हम अपनी वन भूमि, अपनी जमीन में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पूरी तरह से कानूनी लड़ाई छेड़ेंगे। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी जमीन का आखिरी इंच भी सुरक्षित करेंगे।