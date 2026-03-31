प्री-मानसून होगा तेज़: 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) को देश में दस्तक दिए हुए कुछ समय हो चुका है, लेकिन जब से प्री-मानसून आया है, तब से देश में मौसम बदल गया है। 2025 पर गौर करें, तो मानसून के लिए यह अच्छा काफी साल रहा था और इस सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो हर बार से ज़्यादा रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। मानसून 2025 सीज़न इतना शानदार रहा कि इसके बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना रहा है। अब 2026 में देश में प्री-मानसून की दस्तक के बाद से कई राज्यों में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। अब देश में प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।