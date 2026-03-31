प्री-मानसून होगा तेज़: 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
प्री-मानसून (Pre-Monsoon) को देश में दस्तक दिए हुए कुछ समय हो चुका है, लेकिन जब से प्री-मानसून आया है, तब से देश में मौसम बदल गया है। 2025 पर गौर करें, तो मानसून के लिए यह अच्छा काफी साल रहा था और इस सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो हर बार से ज़्यादा रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। मानसून 2025 सीज़न इतना शानदार रहा कि इसके बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना रहा है। अब 2026 में देश में प्री-मानसून की दस्तक के बाद से कई राज्यों में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। अब देश में प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
उत्तरपश्चिम भारत में प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह हल्की बारिश का भी अलर्ट है और साथ ही 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
पश्चिम भारत में भी प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य और तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण और गोवा में 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
पूर्वी और मध्य भारत में भी प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।
उत्तरीपूर्व भारत में भी प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
दक्षिण भारत में भी प्री-मानसून तेज़ होगा। ऐसे में 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, माहे, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और कराईकल में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
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