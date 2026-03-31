‘सोशल मीडिया अच्छे काम का जरिए बन सकती है’ कौन है बिट्टू? जिसे आनंद महिंद्रा ने बताया अपना आदर्श

बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने बिट्टू का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आनंद महिंद्रा ने वीडियो पर कैप्शन लिखा- मध्य प्रदेश के ब्यावरा (Biaora) के इस युवक की आलोचना इसलिए की गई, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए नदी के कुछ हिस्सों को साफ करने का दावा किया था। उन्होंने आगे लिखा- खैर, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया सार्थक बातों के बजाय तुच्छ बातों को बढ़ावा देता है। अगर लाइक्स पाने की चाहत अच्छे काम का जरिया बन सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्यावरा के बिट्टू तबाही मेरे आदर्श हैं।