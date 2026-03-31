KSCA का बड़ा फैसला, अब विधायकों को इंटरनेशनल और IPL मैच के लिए मिलेंगे 5 फ्री टिकट

कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार ने KSCA के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, सचिव विनय, डीएनए एमडी वेंकट, RCB के CEO राजेश मेनन और अन्य पदाधिकारियों से अपने आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद डिप्टी CM ने KSCA द्वारा VIP कोटा से विधायकों को सीटें देने उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। डिप्टी CM ने बताया कि हमने KSCA से पहले मैच के लिए 2 टिकट देने को कहा था, लेकिन अब वे हर IPL मैच के लिए 3 टिकट देने को तैयार हो गए हैं।