Monsoon Update 2026: चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी राहत? जानें किस दिन केरल पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

Monsoon Update 2026 India: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच देशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मानसून 1 जून की सामान्य तिथि से करीब पांच दिन पहले यानी 26 मई को केरल पहुंच सकता है।