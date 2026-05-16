15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Monsoon Update 2026: चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी राहत? जानें किस दिन केरल पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

Monsoon Update 2026: मौसम विभाग ने इस बार मानसून के सामान्य तिथि से पहले केरल पहुंचने का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार 26 मई तक दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। जानें किन राज्यों में लू का अलर्ट और कहां होगी भारी बारिश।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

KR Mundiyar

May 16, 2026

Monsoon Update 2026

Monsoon Update 2026 (AI Image)

Monsoon Update 2026 India: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच देशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मानसून 1 जून की सामान्य तिथि से करीब पांच दिन पहले यानी 26 मई को केरल पहुंच सकता है।

अगले 24 घंटों में अंडमान सागर पहुंचेगा मानसून

आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है। विभाग का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणालियां मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल बनी हुई हैं।

हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्वानुमान में चार दिन पहले या चार दिन बाद की संभावना बनी रहती है।

पिछले वर्षों में कब पहुंचा था मानसून?

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मानसून केरल में अलग-अलग तारीखों पर पहुंचा जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • 2025 : 24 मई
  • 2024 : 30 मई
  • 2023 : 8 जून
  • 2022 : 29 मई
  • 2021 : 3 जून
  • 2020 : 1 जून

मौसम विभाग का दावा है कि 2005 से 2025 के बीच मानसून आगमन को लेकर उसके अधिकांश पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं।

उत्तर भारत में अभी जारी रहेगी भीषण गर्मी

एक तरफ मानसून की अच्छी खबर है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू जारी रहने की चेतावनी दी है।

राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सामान्य लू से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है।

इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं के दबाव के कारण कुछ इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने उत्तर-पूर्व भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है।

जल्दी मानसून आने से क्या होगा फायदा?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून का समय से पहले पहुंचना हमेशा ज्यादा बारिश की गारंटी नहीं होता, लेकिन इसका फायदा खेती-किसानी को जरूर मिल सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश जल्दी शुरू होती है तो किसान खरीफ फसलों की बुवाई समय से पहले कर सकेंगे। इससे सिंचाई पर निर्भरता कम होगी और फसलों को पकने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, जिससे बेहतर उत्पादन की संभावना बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें

RBL बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत में अरबों डॉलर निवेश करेगा UAE, जानें PM मोदी के दौरे की 5 बड़ी बातें
राष्ट्रीय
PM Modi UAE Visit Outcome

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

16 May 2026 02:33 am

Hindi News / National News / Monsoon Update 2026: चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी राहत? जानें किस दिन केरल पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बेरोजगार युवा, ‘कॉकरोच’ और परजीवी… सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों इस्तेमाल किए ऐसे शब्द?

CJI Surya Kant on Unemployed Youth
राष्ट्रीय

CBI Abhay Chatbot: सीबीआई का असली नोटिस है या फर्जी? एआई बताएगा सच, जानें कैसे करें इस्तेमाल

CBI Abhay Chatbot Details
राष्ट्रीय

RBL बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, भारत में अरबों डॉलर निवेश करेगा UAE, जानें PM मोदी के दौरे की 5 बड़ी बातें

PM Modi UAE Visit Outcome
राष्ट्रीय

अब ईरान की दादागिरी हुई खत्म, UAE ने भारत के लिए खोले तेल के नए रास्ते, पेट्रोल की कीमतों में आएगी भारी गिरावट

यूएई ने खोले भारत के लिए तेल के नए रास्ते
राष्ट्रीय

पाकिस्तान में बैठकर चला रहा था आतंकी नेटवर्क! J&K पुलिस का बड़ा एक्शन, हिजबुल आतंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्त

हिजबुल आतंकी की करोड़ों की संपत्ति जब्त
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.