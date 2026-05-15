प्री-मानसून के चलते मौसम फिर लेगा करवट, 16, 17 और 18 मई को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

ओडिशा में 16-18 मई को हल्की बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है और बिहार में अगले तीन दिन बारिश के साथ धूलभरी तेज आंधी चलने का अलर्ट है। विदर्भ में 15 मई को हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने और आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 16 से 18 मई तक केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।