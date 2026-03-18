Assam Election 2026: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, दो बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी; बताया यह कारण

Assam Election 2026: असम में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ पार्टी के अंदर अंतर्कलह भी सामने आ गया है।