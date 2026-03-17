तमिलनाडु चुनाव 2026: NDA में शामिल नहीं होगी एक्टर विजय की पार्टी! बड़ी वजह आई सामने

प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। विजय की पार्टी के आने से प्रदेश में सियासी समीकरण भी पूरी तरह से बदल गए हैं। वहीं सत्तारूढ़ DMK लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है। इसके अलावा AIADMK और बीजेपी गठबंधन वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। विजय की TVK पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सीमान की पार्टी NTK भी अकेले चुनाव लड़ रही है।