राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर होगा एक्शन, कांग्रेस के बड़े नेता ने दिए संकेत

Haryana Rajya Sabha Election 2026: हरियाणा की दो राज्य सभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ था और देर रात नतीजे भी घोषित हो गए। कांग्रेस और बीजेपी ने एक-एक सीट पर कब्जा किया है। हालांकि कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है।