Bengal Election 2026: बंगाल में दो चरणों में मतदान से TMC को होगा बड़ा फायदा, जानें BJP के लिए मुश्किल क्यों?

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। प्रदेश में करीब साढ़े तीन दशक के बाद दो चरणों में मतदान हो रहा है। इससे पहले 1991 में दो चरणों में मतदान हुए थे। उसके बाद से पांच से छह और सात-आठ चरणों में चुनाव होते रहे हैं। 2021 में प्रदेश में 8 चरणों में मतदान हुआ था।