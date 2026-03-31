दोस्ती से दरार तक: लालू-नीतीश के रिश्ते में भरोसे का टूटना और बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट

शिवानंद तिवारी इस चिट्टी की चर्चा करते हुए अपने पोस्ट में लिखते हैं कि 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार में नीतीश कुमार कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बने, हालांकि यह सरकार केवल लगभग 15 महीने ही चल सकी। 1991 के मध्यावधि चुनाव में वृष्णि पटेल भीस सीवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। बिहार भवन में उन्हें एक कमरा मिला था। उन दिनों दिल्ली में मेरा ठिकाना नीतीश कुमार का ही घर हुआ करता था। नीतीश कुमार, ललन , वृष्णि पटेल और मैं पटेल साहब के कमरे में टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले, तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली आ चुके हैं और नीचे मुख्यमंत्री कक्ष में मौजूद हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए, मुख्यमंत्री से मिल लिया जाए। हालांकि, ललन सिंह किसी कारणवश वहां जाने के इच्छुक नहीं थे। नीतीश ने कहा कि 'अरे चलिए, ऐसा क्या है' लेकिन तब भी ललन सिंह जाने में संकोच कर रहे थे। तब मैंने ललन सिंह से कहा कि जब नेता कह रहा है तो चलो , क्या हर्ज है। (मैंने नीतीश के लिए नेता शब्द का इस्तेमाल किया है) हम लोग नीतीश को ही अपनी जमात का नेता मानते थे। यह जयप्रकाश आंदोलन और लोहिया विचार मंच के जमाने से ही था।