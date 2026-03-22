Bihar Politics: बिहार में CM बदलने से पहले सेट हो रहा पूरा प्लान, सत्ता हस्तांतरण में लग सकता है समय

इसके साथ ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर दोनों दलों की सहमति, मंत्रिमंडल का गठन, विभागों का बंटवारा और संगठन में संभावित बदलाव जैसे कई अहम मुद्दों पर अभी सहमति बननी बाकी है। वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा का कहना है कि इन्हीं कारणों से यह संभावना ज्यादा है कि सत्ता हस्तांतरण में अभी कुछ और समय लग सकता है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री की यात्रा के समापन के बाद एनडीए में जदयू कोटे के मंत्री पदों की संख्या, अहम विभागों का बंटवारा और संगठन में भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी।इन सभी बिंदुओं पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। इसलिए फिलहाल इस्तीफे को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी की संभावना नहीं दिखती।