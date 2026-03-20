जदयू का बैलेंस प्लान: नई सरकार में निशांत के साथ एक और अनुभवी नेता बन सकते हैं डिप्टी सीएम

नई सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री तय मानी जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पत्रकारों से बातचीत में इसके संकेत देते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत नई सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालें। इसी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, उनके साथ एक और अनुभवी नेता को भी उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। इसे लेकर पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा चल रही है। दरअसल, जदयू निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में रहने वाली है।