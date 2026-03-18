Bihar Politics: नीतीश कुमार राज्य सभा चुनाव जीते, बिहार का अगला सीएम कौन? NDA में मंथन तेज

नीतीश कुमार के बाद बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इसे लेकर पार्टी के अंदर कई नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। बीजेपी में उनके समर्थकों का ऐसा दावा है। वे कहते हैं कि सम्राट चौधरी फिलहाल नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम हैं और उनके पास गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इससे पहले वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीतिक तौर पर वे ‘लव-कुश’ समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं और खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी उनके चेहरे पर दांव लगाकर इस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है।