Bihar Politics: राज्य सभा चुनाव के बाद तेजस्वी के सामने बड़ी दुविधा, कार्रवाई करें तो कुर्सी जाए, न करें तो सवाल

राज्य सभा चुनाव में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद RJD प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में राज्यसभा की पांचों सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सभा में मिली यह हार तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।इस हार के साथ तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मजबूरी भी खड़ी हो गई है। जिस विधायक की वजह से उनके प्रत्याशी को हार मिली, उसके खिलाफ वे कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर सकते।