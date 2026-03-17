Bihar Politics: राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस के नाराज़ विधायकों की अनदेखी पड़ी भारी, तेजस्वी यादव को झटका

बिहार में राज्य सभा चुनाव में RJD के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि NDA के उम्मीदवार उपेन्द्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की। दरअसल, कांग्रेस के तीन और RJD के एक विधायक द्वारा मतदान नहीं करने की वजह से RJD को यह हार झेलनी पड़ी। राज्य सभा में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए RJD को 41 वोटों की जरूरत थी, महागठबंधन के पास कुल 35 वोट ही थे। इस कमी को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने AIMIM के 5 और BSP के एक विधायक का समर्थन हासिल कर लिया था। शुरुआत में AIMIM समर्थन देने को तैयार नहीं थी, लेकिन अंतिम समय में उसने RJD प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का फैसला किया। BSP विधायक ने भी RJD का साथ दिया। हालांकि, इसके बावजूद कांग्रेस के छह में से तीन विधायक मतदान के लिए नहीं पहुंचे। वहीं RJD के एक विधायक फैसल रहमान भी चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा।