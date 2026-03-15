राज्य सभा चुनाव : बिहार की 5वीं सीट पर कड़ी टक्कर, NDA को क्रॉस वोटिंग से उम्मीद, RJD की नज़र AIMIM और BSP के समर्थन पर

राज्य सभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 12 साल बाद बिहार में राज्य सभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले जून 2014 के उपचुनाव में मतदान हुआ था। उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने दो सीटें जीती थीं, जिनमें पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी निर्वाचित हुए थे, जबकि जदयू के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव तीसरी सीट पर निर्विरोध चुने गए थे।