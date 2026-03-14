राज्य सभा चुनाव से पहले पटना में पोस्टर वार: RJD ने BJP को बताया ‘ठग’, लिखा- ऐसा कोई सगा नहीं…

राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एनडीए और महागठबंधन खेमे में सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने अपने आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई थी। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने भी अपने आवास पर एनडीए विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha) ने आज अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायकों के लिए रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई है।