14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राज्य सभा चुनाव से पहले पटना में पोस्टर वार: RJD ने BJP को बताया ‘ठग’, लिखा- ऐसा कोई सगा नहीं…

पोस्टर को लेकर आरजेडी नेताओं का कहना है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के अनुसार सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और काम निकल जाने के बाद उन्हें किनारे कर देती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 14, 2026

राज्य सभा चुनाव से पहले पटना में पोस्टर वार

राज्य सभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही एनडीए और महागठबंघन खेमे में सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों ओर से विधायकों को एकजुट भी किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जहां अपने आवास पर राज्य सभा चुनाव को लेकर विधायकों को एकजुट किया। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास पर एनडीए के विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से आज अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक होनी है। यहां पर रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई है।

एनडीए और महागठबंधन खेमे में सरगर्मी तेज

राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एनडीए और महागठबंधन खेमे में सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने अपने आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई थी। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने भी अपने आवास पर एनडीए विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha) ने आज अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायकों के लिए रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई है।

कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं

इधर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी और पोस्टर वार भी तेज हो गया है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एनडीए और भाजपा पर निशाना साधा गया है। पोस्टर के जरिए आरजेडी ने भाजपा की राजनीति पर तंज कसते हुए बड़े अक्षरों में लिखा है— “कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं।”

अजगर का पोस्टर शेयर कर कसा तंज

आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर में एक बड़े अजगर की तस्वीर दिखाई गई है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से भाजपा के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। अजगर के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई गई है और तीर के निशान के साथ आगे राज्यसभा की ओर इशारा किया गया है। इसके माध्यम से आरजेडी ने भाजपा पर अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।

पोस्टर को लेकर आरजेडी नेताओं का कहना है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के अनुसार सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और काम निकल जाने के बाद उन्हें किनारे कर देती है। उनका कहना है कि इस पोस्टर के जरिए इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि भाजपा की नीति स्पष्ट रूप से सत्ता हासिल करने और उसका लाभ उठाने की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति जनता के हितों की अनदेखी कर केवल सत्ता के गणित पर आधारित है।

ये भी पढ़ें

राज्य सभा चुनाव 2026: 16 मार्च को लेकर NDA की रणनीति तय, सम्राट चौधरी के घर जुटें 202 विधायक
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Mar 2026 02:50 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राज्य सभा चुनाव से पहले पटना में पोस्टर वार: RJD ने BJP को बताया ‘ठग’, लिखा- ऐसा कोई सगा नहीं…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: CM के हेलिकॉप्टर से पहले हेलीपैड पर ‘बैल’ की एंट्री, बेगूसराय में भागते दिखे पुलिस वाले

पटना

Bihar LPG Crisis: पटना में 40% स्ट्रीट फूड दुकानें बंद, मोतिहारी में सिलेंडर के लिए दो लोग आपस में भिड़े

पटना

Bihar Politics: गांव में निशांत से महिलाओं ने कहा, परिवार बढ़ाइए…अब शादी कर लीजिए

पटना

बिहार: नवादा में घायल युवक के सिर पर स्टेपलर से इलाज, डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू

पटना

पटना में LPG को लेकर अफरा-तफरी: ‘कमी नहीं’ के सरकारी दावे के बावजूद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.