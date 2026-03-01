बिहार: राज्य सभा चुनाव के बीच नई सरकार की सुगबुगाहट, कैबिनेट बंटवारे पर NDA में बातचीत

JD(U) के एक सीनियर नेता ने कहा, “BJP और JD(U) के बीच स्पीकर की पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही है। JD(U) यह पोस्ट इसलिए चाहती है क्योंकि इससे नई गठबंधन सरकार में बैलेंस का सही मैसेज जाएगा। लेकिन, दोनों पार्टियों और NDA के दूसरे सहयोगियों के बीच हाई लेवल बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।” अभी की 18वीं असेंबली में डिप्टी स्पीकर JD(U) के नरेंद्र नारायण यादव हैं। NDA सूत्रों के अनुसार बिहार से नए चुने गए राज्यसभा MPs के शपथ लेने के बाद 16 अप्रैल के बाद नई सरकार बनने की उम्मीद है। बिहार के पांच मौजूदा MPs का टर्म 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, जिसके लिए 16 मार्च को राज्य सभा का चुनाव होने हैं।