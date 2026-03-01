बिहार: राज्य सभा चुनाव के बीच नई सरकार की सुगबुगाहट, कैबिनेट बंटवारे पर NDA में बातचीत

अमित शाह और नीतीश कुमार (फोटो- IANS)
बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों में व्यस्त हैं, वहीं राज्य में नीतीश कुमार के बाद बनने वाली कैबिनेट में हिस्सेदारी के लिए बातचीत शुरू हो गई है। एनडीए सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) विधानसभा अध्यक्ष पद और अहम मिनिस्टर पोस्ट को लेकर दावा ठोंका है। सूत्रों का कहना है कि ज़्यादातर कैबिनेट बर्थ NDA के दो बड़े दलों JD(U) और BJP के बीच बांटी जाएंगी। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि BJP को CM की कुर्सी दी जाएगी, जो भगवा पार्टी के लिए पहली बार होगा।
एनडीए सूत्रों का कहना है कि मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। अंदर के लोगों ने कहा कि LJP(RV), HAM (S) और RLM जैसे छोटे NDA सहयोगियों को भी उतनी ही बर्थ मिल सकती हैं, हालांकि उनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव होंगे। अभी की NDA सरकार 20 नवंबर, 2025 को बनी थी और अभी 26 मंत्री हैं, जबकि राज्य विधानसभा में 243 सदस्यों के हिसाब से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
सूत्रों का कहना है कि 85 MLA वाली JD(U) नई गठबंधन सरकार में अपनी मज़बूत स्थिति बनाए रखने के लिए कड़ी मोलभाव कर रही है, जिसे BJP (89 MLA) लीड करेगी। JD(U फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े पोर्टफोलियो जैसे रूरल डेवलपमेंट, रूरल वर्क्स और पावर मांग रही है। अभी ये पोर्टफोलियो JD(U) के पास हैं, हालांकि ऐसे संकेत हैं कि BJP नई सरकार में कुछ पोर्टफोलियो JD(U) के साथ बदलना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि होम पोर्टफोलियो, जो अभी BJP के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के पास है, पर भी JD(U की नज़र है, लेकिन नई सरकार में यह BJP के पास ही रह सकता है।
दोनों बड़े सहयोगी दलों के बीच झगड़े का एक और मुद्दा स्पीकर की पोस्ट को लेकर है। NDA के अंदर के लोगों ने कहा कि JD(U) के पोल मैनेजर स्पीकर की पोस्ट के लिए कड़ी बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि JD(U) दूसरी सबसे सीनियर सहयोगी होने के नाते असेंबली में टॉप पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य असेंबली में स्पीकर और राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, दोनों ही पोस्ट अभी BJP के पास हैं। BJP के सीनियर MLA प्रेम कुमार, नवंबर 2025 में मौजूदा NDA सरकार बनने के बाद राज्य असेंबली के स्पीकर चुने गए, जबकि BJP के सीनियर MLC अवधेश नारायण सिंह 2024 के बीच में काउंसिल के चेयरमैन चुने गए।
JD(U) के एक सीनियर नेता ने कहा, “BJP और JD(U) के बीच स्पीकर की पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही है। JD(U) यह पोस्ट इसलिए चाहती है क्योंकि इससे नई गठबंधन सरकार में बैलेंस का सही मैसेज जाएगा। लेकिन, दोनों पार्टियों और NDA के दूसरे सहयोगियों के बीच हाई लेवल बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।” अभी की 18वीं असेंबली में डिप्टी स्पीकर JD(U) के नरेंद्र नारायण यादव हैं। NDA सूत्रों के अनुसार बिहार से नए चुने गए राज्यसभा MPs के शपथ लेने के बाद 16 अप्रैल के बाद नई सरकार बनने की उम्मीद है। बिहार के पांच मौजूदा MPs का टर्म 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, जिसके लिए 16 मार्च को राज्य सभा का चुनाव होने हैं।
सूत्रों ने बताया कि CM कुमार अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में पद छोड़ सकते हैं, जब सहयोगी दलों के बीच मिनिस्टरशिप और नई सरकार के दूसरे सामान के बंटवारे से जुड़े मामले सुलझ जाएंगे।
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “कैबिनेट बर्थ, पोर्टफोलियो और दूसरे मामलों के बारे में सभी फैसले CM नीतीश कुमार की लीडरशिप में होंगे। अभी, हम बस इतना ही कह सकते हैं।” BJP के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी ऐसे ही विचार रखे और कहा कि NDA के सहयोगी सभी मुद्दों पर आपसी सहमति से फैसला लेंगे और BJP के फैसले PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राज्य नेतृत्व के नेतृत्व में लिए जाएंगे।
