गोपालगंज वालों की मुराद पूरी! अब स्टेशन पर रुकेगी दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस, पटना के लिए भी नई ट्रेन शुरू

गाड़ी संख्या 55515 पटना जंक्शन से प्रतिदिन दोपहर 12:10 बजे प्रस्थान करेगी। पटना जंक्शन से खुलने के बाद यह ट्रेन फुलवारीशरीफ, पाटलिपुत्र, दीघा ब्रिज हॉल्ट, दिघवारा और गोल्डिनगंज समेत कई स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 7:00 बजे थावे जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 55516 थावे–पटना फास्ट पैसेंजर थावे से रात 8:05 बजे प्रस्थान करेगी और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन तड़के 3:20 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। इस नई ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 22 कोच और दो सामान सह गार्ड डिब्बे मिलाकर कुल 24 डिब्बे होंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से गोपालगंज और पटना के बीच यात्रा और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।